На смену Avensis: Toyota Camry возвращается в Европу

В Старом свете «четырехдверку» нового поколения предложат только с гибридной установкой.

Компания Toyota официально объявила о возвращении седана Camry в Западную Европу. На «старосветском» рынке продажи модели свернули 14 лет назад из-за низкого спроса. Так, если в 1997-м Камри разошлась по Европе тиражом в 10 434 экземпляра, то в 2003-м там была реализована всего 2 401 единица. Седан нового поколения придет на смену Avensis, выпуск которого был завершен в британском Бернастоне опять-таки из-за слабых продаж (25 319 реализованных в 2017-м машин). Отметим, именно Avensis в свое время вытеснил Camry: в том же 2003-м в Европе было продано 102 472 таких автомобиля.

Европейцам предложат только гибридную Камри с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 178 л.с. и 120-сильным электромотором. Совокупная отдача гибрида — 211 л.с. (Camry Hybrid также продают в США и Японии). По предварительным данным, в Европу седаны будут поставлять с японского завода.

До «старосветских» дилеров автомобили доберутся в первом квартале 2019 года, цены пока не объявлены. Четырехдверный Avensis в Великобритании, например, стоит от 18 910 фунтов, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 583 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, мировая премьера Toyota Camry восьмого поколения состоялась в начале прошлого года. Седан построен на платформе GA-K архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

На фото: Toyota Camry нового поколения

На российский рынок модель вышла в апреле 2018-го, для нашей страны «четырехдверки» производят на петербургском заводе компании, причем гибридную версию в РФ не выпускают. В России Camry представлена с тремя бензиновыми «атмосферниками»: прежними «четвёрками» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.) и новым для нашего рынка двигателем V6 3.5 серии 2GR-FKS. Последний мотор российской Камри достался от американской версии, в Штатах этот двигатель выдает 305 л.с., у нас же мощность урезали до налоговыгодных 249 л.с. Двигатель V6 3.5 модернизирован, он имеет комбинированный впрыск, увеличенную степень сжатия и новый гидравлический фазовращатель. В России у Toyota Camry «четвёрки» все так же сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», а топовый мотор работает в паре с новой 8АКП. Цена — от 1 399 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru