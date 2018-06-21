Составлен рейтинг устаревших автомобилей в РФ

Интересный ТОП-рейтинг старых автомоделей на российском авторынке

Человек такое существо, что ему с одной стороны подавай все новенькое и ультрасовременное, а с другой стороны, мы привыкаем к вещам, к обстановке и т.п.

Есть прослойка российских автолюбителей, для которых было бы идеальным, если бы автопроизводители снова и снова выпускали привычную им ту, или иную автомодель.

Предлагаем рейтинг наиболее любимых машин россиян из устаревших автомоделей.