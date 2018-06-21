Составлен рейтинг устаревших автомобилей в РФ

Человек такое существо, что ему с одной стороны подавай все новенькое и ультрасовременное, а с другой стороны, мы привыкаем к вещам, к обстановке и т.п.
Есть прослойка российских автолюбителей, для которых было бы идеальным, если бы автопроизводители снова и снова выпускали привычную им ту, или иную автомодель.
Предлагаем рейтинг наиболее любимых машин россиян из устаревших автомоделей.
Начнем пожалуй с Ravon R2. Это автомодель 2009 года. Далее следует ровесник предыдущей автомодели — Skoda Yeti. Volkswagen Polo (седан) также девятилетняя автомодель.
Кроссоверу Kia Mohave уже десять лет. На год старше Ford Fiesta. Peugeot 408 также одиннадцатилетняя автомодель.Hyundai H-1 также 2007 г.в. А вот Mitsubishi Pajero празднует в этом году двенадцатилетие.Ravon Nexia R3 выпущен в 2005 году.
Chery Tiggo также автомодель 2005 года. Ravon Gentra носит дизайн шестнадцатилетнего Lacetti. А Great Wall Hover H3/H5 2005 г.в. вообще почти копия Isuzu Axiom 2001 г.в. И лучший в рейтинге — Suzuki Jimny. Этой автомодели почти двадцать лет.