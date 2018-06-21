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Из нового Mercedes-Benz Sprinter 2019 сделали автодом
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Из нового Mercedes-Benz Sprinter 2019 сделали автодом 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Вместе со стартом европейских продаж Mercedes-Benz Sprinter 2019 модельного года была подготовлена и версия автокемпера на одном из немецких кузовных ателье. Одна из самых знаковых премьер этого года в сегменте развозных фургонов — Mercedes-Benz Sprinter 2019 модельного года. Старт продаж Спринтера третьего поколения намечен на июнь этого года. Интересно, что не успел Mercedes-Benz Sprinter 2019 еще разойтись по дилерам в достаточном количестве как немецкий производитель автокемперов — компания La Strada подготовила уже автодом на базе новинки, пишет источник. Автокемпер от La Strada на базе Mercedes-Benz Sprinter 2019 называется Regent S. Машина имеет длину 5930 мм и может с комфортом перевозить семью из трех человек. С правого борта на стоянке выдвигается навес. В салоне есть все необходимое как для современного кемпера западноевропейского уровня — газовая плитка, холодильник на 65 литров, душевая кабина и биотуалет.
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Компания La Strada может построить кемпер на любом фургоне Mercedes-Benz Sprinter 2019 — с передним, задним или полным приводом. Что же касается двигателей, то здесь будут уместны самые сильные из них — турбодизели мощностью в 163 и 190 л.с. Стоимость кемпера не сообщается, но если учесть цену базового фургона в районе 35 тыс. евро, то можно предположить, что прайсы на автокемпер вряд будут ниже 50 тыс. евро.
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