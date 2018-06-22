Самые качественные автомобили в мире назвали в США 

Согласно «индексу удовлетворенности», лидирующие позиции достались корейским авто во главе с Genesis. Далее следует Kia, а «бронзу» отвели Hyundai. Отмечается, что «корейцы» занимают первые три места не впервые. Кроме того, выросли позиции у Mazda, Mitsubishi, Cadillac, Infiniti, а также Lexus, Mitsubishi, Cadillac, Infiniti, а также Lexus.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как автоэксперты составили рейтинг самых любимых кроссоверов у россиян. Список лидеров продаж на российском рынке в категории SUV возглавил кроссовер Hyundai Creta. На второе место эксперты «Автостата» поставили Renault Duster, третье — Lada 4x4.