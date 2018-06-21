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Jeep Renegade пережил плановый рестайлинг
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Jeep Renegade пережил плановый рестайлинг 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Jeep поделилась детальной информацией о подробностях обновления, которому подвергся компактный внедорожник Renegade. Экстерьер «Ренегата» стилизовали под старшую модель Wrangler, а моторную гамму пополнили новыми двигателями.
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