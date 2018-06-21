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Lifan X70 стал новым бестселлером марки в России
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Lifan X70 стал новым бестселлером марки в России 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Весной в нашей стране стартовали продажи китайского внедорожника Lifan X70.
По результатам уже понятно, что продажи показывают рост. С момента премьеры в апреле было продано 110 машин, а в мае уже 527 автомобилей.
Получается, что новое авто сегодня в лидерстве по популярности от компании Lifan в России. «Серебро» и «бронзу» по продажам делят Myway и X50.
В последнем месяце весны всего было продано 1327 «детищ» от Lifan, что дает положительную динамику в 4%, если сравнивать за этот же период прошлого года.
Концерн из Китайской Народной Республики презентовал X70 с ценником от 799 тысяч рублей за стандартный вариант. В оснащение входит немало последних «наворотов», как то: ABS, система помощи при трогании с подъема, система поиска местоположения на парковке. Для безопасности в машине стоит ограничитель скорости, контроль усталости водителя, индикатор незакрытых дверей и многое другое.
Исполнительный директор компании Ван Сяолун уже отметил, что главной задачей для компании остается стабильность и сохранение позиций. Он подчеркивает, что внедрением новых автомобилей они хотят в дальнейшем дать рост продажам и укрепить лидерство, в том числе и в России.
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