Lifan X70 стал новым бестселлером марки в России

Весной в нашей стране стартовали продажи китайского внедорожника Lifan X70.

По результатам уже понятно, что продажи показывают рост. С момента премьеры в апреле было продано 110 машин, а в мае уже 527 автомобилей.

Получается, что новое авто сегодня в лидерстве по популярности от компании Lifan в России. «Серебро» и «бронзу» по продажам делят Myway и X50.

В последнем месяце весны всего было продано 1327 «детищ» от Lifan, что дает положительную динамику в 4%, если сравнивать за этот же период прошлого года.

Концерн из Китайской Народной Республики презентовал X70 с ценником от 799 тысяч рублей за стандартный вариант. В оснащение входит немало последних «наворотов», как то: ABS, система помощи при трогании с подъема, система поиска местоположения на парковке. Для безопасности в машине стоит ограничитель скорости, контроль усталости водителя, индикатор незакрытых дверей и многое другое.