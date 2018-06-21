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Bentley сделает купеобразный внедорожник
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Bentley сделает купеобразный внедорожник 

Motor.ru 28 минут назад
Фото: Motor.ru
Семейство внедорожника Bentley Bentayga в следующем году пополнится купеобразной модификацией Sport. Такая машина получит не только «заваленную» линию крыши, но и обновленный дизайн экстерьера. Позднее новую стилистику перенесут и на обычный вариант модели. Об этом сообщает издание Auto Bild.
Дополнительной информации о новинке пока нет. В 2016 году руководитель компании Вольфганг Дюрхаймер подтвердил выпуск «заряженной» Speed-версии внедорожника, которая сохранит двигатель W12, но станет мощнее и быстрее стандартной машины.
Сейчас Bentley Bentayga доступен с шестилитровым агрегатом W12 (608 сил и 900 Нм), четырехлитровым твин-турбо мотором V8 (550 сил и 770 Нм), дизелем 4.0 V8 (435 сил и 900 Нм м) и гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid мощностью 462 лошадиные силы.
Самая мощная модификация внедорожника разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.
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