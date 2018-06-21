«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»

Эксперты журнала «What Car?» и «Practical Caravan», а также члены клуба любителей кемпинга и автомобильного туризма выбрали абсолютного победителя премии Tow Car Awards 2018 («Буксировщик года»). Впервые им стала модель BMW — универсал 520d xDrive Touring.

Для определения победителей организаторы премии провели ряд тестов, в ходе которых оценивался ездовой комфорт, просторность салона, вместительность багажного отделения, эксплуатационные расходы и соотношение цена-качество.

«Пятерка» является «чистым победителем»: у машины не выявлено слабых сторон, она успешно прошла все буксировочные испытания, став лучшей в весовой категории 1700-1899 килограммов.