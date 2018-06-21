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Kia, Hyundai, Genesis имеют самый высокий индекс надежности среди новых автомобилей
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Kia, Hyundai, Genesis имеют самый высокий индекс надежности среди новых автомобилей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Ищете надежный и доступный или просто хороший новый автомобиль? Вы должны обязательно купить Kia, Hyundai или Genesis.
Так утверждает очередное ежегодное исследование качества автомобилей — JD Power.
Genesis — это премиальное авто бренда Hyundai. Genesis имеет всего 68 сообщений о проблемах на 100 автомобилей (с так называемым индексом надежности — 68 PP100).
В этом году Genesis забрал корону у прошлогоднего победителя Kia, который теперь переместился на второе место с индексом 72 PP100. Далее следует сам Hyundai с 74 PP100.
За южнокорейским трио следуют Porsche (79 PP100) и Ford (81 PP100).
А вот лидер антирейтинга — Land Rover с его показателем 160 PP100, за которым следуют Jaguar (148 PP100) и Volvo (122 PP100).
Средний результат индекса надежности в этом году для машины составляет 93 PP100, что представляет собой незначительное улучшение на 4 единицы, если сравнивать с 2017 годом.
Несмотря на то, что Porsche отнюдь не занимает первое место в общем рейтинге брендов, компания должна гордиться своим спорткаром 911, который за 5 лет улучшил свой показатель на 48 единиц.
Mitsubishi, Cadillac, Infiniti, Hyundai и Lexus также улучшают свои результаты и имеют улучшения индекса надежности на: 20 PP100, 15 PP100, 15 PP100, 14 PP100 и 14 PP100 соответственно.
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