Первым электрокаром Volvo станет кроссовер XC40

Первым полностью электрическим автомобилем Volvo станет компактный кроссовер XC40. Об этом заявил главный дизайнер компании и по совместительству генеральный директор Polestar Томас Ингенлат

Электрический XC40 появится не ранее премьеры Polestar 2 — полностью электрического компактного городского кроссовера. Он запланирован на 2019 года. А уже после XC40 батарею и электромотор получит флагманский кроссовер XC90.

При этом Ингенлат заявил, что все электрокары будут являться по сути теми же автомобилями, которые компания выпускает в данный момент — разработкой совершенно новых моделей Volvo заниматься не будет. Кроме того, это позволяет реализовать платформа SPA, созданная с запасом на будущие электрические технологии.