Первым электрокаром Volvo станет кроссовер XC40 

Первым полностью электрическим автомобилем Volvo станет компактный кроссовер XC40. Об этом заявил главный дизайнер компании и по совместительству генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.
Электрический XC40 появится не ранее премьеры Polestar 2 — полностью электрического компактного городского кроссовера. Он запланирован на 2019 года. А уже после XC40 батарею и электромотор получит флагманский кроссовер XC90.
При этом Ингенлат заявил, что все электрокары будут являться по сути теми же автомобилями, которые компания выпускает в данный момент — разработкой совершенно новых моделей Volvo заниматься не будет. Кроме того, это позволяет реализовать платформа SPA, созданная с запасом на будущие электрические технологии.
Volvo постепенно проводит политику отказа от двигателей внутреннего сгорания. Лишним тому подтверждением стала вчерашняя премьера седана S60, который не получил ни одного дизельного мотора, но оснащается двумя гибридными двигателями. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Электрический прототип Volkswagen звучит как минимум странноНазваны самые востребованные подержанные SUV в городах-миллионникахСразу две французских модели покинули российский рынок