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Фотошпионы поймали BMW M4 GTS
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BMW M4 GTS пойман фотошпионами на тестах 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Итак, мощный BMW M4 GTS решительно настроен возвратиться.
Шпионские снимки, сделанные накануне, являются доказательством этого. Надо отметить, что машина ограничена лишь 700 экземплярами.
BMW для качественной аэродинамики впереди имеет передний сплиттер, а также переработанный задний диффузор. Испытательное авто оснащено вентилируемыми передними крыльями с массивными выпускными отверстиями воздуха.
Вообще, судя по шпионским снимкам, довольно очевидно, что Баварский автоконцерн работает над хардкорной версией M4 текущего поколения.
Кстати, в обновлениях M4 GTS предлагает 500 лошадиных сил и 600 Ньютон-метров крутящего момента. Если новая версия действительно получит значок CLS, она должна быть легче, чем GTS, чтобы соответствовать расшифровке аббревиатуры: «Coupe, Lightweight, Sport».
Предполагая, что он будет иметь больше мощности в более легком корпусе, BMW M4 будет разгоняться до 100 километров в час за какие-то 3,8 секунды. Последний вариант имел максимальную скорость 305 км ч, правда, это не обязательно означает, что этот CSL улучшит результат.
Скорее всего, продажи этого автомобиля начнутся еще до конца этого десятилетия.
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