Фотошпионы поймали BMW M4 GTS

BMW M4 GTS пойман фотошпионами на тестах

Итак, мощный BMW M4 GTS решительно настроен возвратиться.

Шпионские снимки, сделанные накануне, являются доказательством этого. Надо отметить, что машина ограничена лишь 700 экземплярами.

BMW для качественной аэродинамики впереди имеет передний сплиттер, а также переработанный задний диффузор. Испытательное авто оснащено вентилируемыми передними крыльями с массивными выпускными отверстиями воздуха.

Вообще, судя по шпионским снимкам, довольно очевидно, что Баварский автоконцерн работает над хардкорной версией M4 текущего поколения.

Кстати, в обновлениях M4 GTS предлагает 500 лошадиных сил и 600 Ньютон-метров крутящего момента. Если новая версия действительно получит значок CLS, она должна быть легче, чем GTS, чтобы соответствовать расшифровке аббревиатуры: «Coupe, Lightweight, Sport».

Предполагая, что он будет иметь больше мощности в более легком корпусе, BMW M4 будет разгоняться до 100 километров в час за какие-то 3,8 секунды. Последний вариант имел максимальную скорость 305 км ч, правда, это не обязательно означает, что этот CSL улучшит результат.

Скорее всего, продажи этого автомобиля начнутся еще до конца этого десятилетия.