Практически все современные водители, имеющие смартфон, хоть единожды пользовались навигационным приложением Waze, или как минимум знают о его существовании. На данный момент в нем зарегистрировано около 100 миллионов пользователей, которые ежедневно отслеживают ситуацию на дорогах в реальном времени.
Теперь популярное приложение, а именно его наименование, стало идеальным дополнением для нового городского автомобиля — Fiat Panda Waze — доступного на всех рынках Европы. Новая модель приносит с собой указанное приложение и информационно развлекательную систему Panda Uconnect от Mopar. Чтобы воспользоваться технологиями и отследить движение по общедоступным дорогом в текущий момент времени необходимо просто прикрепить мобильное устройство, находящееся под управлением операционной системы Android или iOS. К главным отличительным чертам городской новинки относится уникальная стилистика от Panda Cross, включающая черную отделку бамперов, боковых зеркал, крыши, дверных ручек и 15-дюймовых матовых колесных дисков. В качестве оснащения используется 1,2-литровый двигатель, обеспечивающий 68 лошадиных сил и 102 Нм крутящего момента, а также полноприводная система. Автомобиль может разгоняться 0-100 километров в час примерно за 14,2 секунды. Конечно, это достаточно небольшая скорость разгона, но благодаря приложению Waze, способному отыскать максимально краткий маршрут, удается отлично компенсировать потерянное время.