Новый Fiat Panda Waze — необычный городской автомобиль

Практически все современные водители, имеющие смартфон, хоть единожды пользовались навигационным приложением Waze, или как минимум знают о его существовании. На данный момент в нем зарегистрировано около 100 миллионов пользователей, которые ежедневно отслеживают ситуацию на дорогах в реальном времени.