Микроавтобус Kia V12 или немного об австралийском чувстве юмора

Отмороженные парни с Зеленого континента переделали унылый вэн Kia Pregio в ультимативный «слипер».

Истории известны эксперименты по превращению минивэнов и микроавтобусов в суперкары, например, в середине девяностых Matra представила суперкар Renault Espace F1, который имел гораздо больше общего с болидом Формулы 1, нежели с типичным транспортом Жана-Поля, Мари и их детишек.

Фордовцы развлекались со своим Transit Supervan еще с начала семидесятых и с тех пор построили три основные версии. Но все это машины от серьезных компаний. А тут — какая-то KIA от никому неведомых оззи. Но какая!

Pregio банального белого цвета получит мотор V12 LS от местной афтермаркет-компании. Агрегат может выдавать свыше 700 л.с. и с ним динамика микроавтобуса станет большим сюрпризом для местных лихих парней, раскатывающих на HSV и FPV. Кстати, заводская KIA имеет задний привод. Отличная основа для проджект-кара!