Ещё
Микроавтобус Kia V12 или немного об австралийском чувстве юмора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микроавтобус Kia V12 или немного об австралийском чувстве юмора 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
Отмороженные парни с Зеленого континента переделали унылый вэн Kia Pregio в ультимативный «слипер».
Истории известны эксперименты по превращению минивэнов и микроавтобусов в суперкары, например, в середине девяностых Matra представила суперкар Renault Espace F1, который имел гораздо больше общего с болидом Формулы 1, нежели с типичным транспортом Жана-Поля, Мари и их детишек.
Фордовцы развлекались со своим Transit Supervan еще с начала семидесятых и с тех пор построили три основные версии. Но все это машины от серьезных компаний. А тут — какая-то KIA от никому неведомых оззи. Но какая!
Pregio банального белого цвета получит мотор V12 LS от местной афтермаркет-компании. Агрегат может выдавать свыше 700 л.с. и с ним динамика микроавтобуса станет большим сюрпризом для местных лихих парней, раскатывающих на HSV и FPV. Кстати, заводская KIA имеет задний привод. Отличная основа для проджект-кара!
Авторамблер: последние новости
Президент Туркмении собрал супер-внедорожник по собственным чертежам На торги выставлен сверхмощный Dodge Charger с мотором от катера Mazda обновила народный родстер MX-5
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет денег — получаешь срок»: МВД проверит Кущевку135
Ад на Кутузовском: четверо погибших217
Первая смерть на Крымском мосту304
Из-за водителя взорвалась АЗС9
Новая драма на Кутузовском: мажоры сгорели заживо9
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение