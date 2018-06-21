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Mercedes-Benz построил военный «Гелик»
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Mercedes-Benz построил военный «Гелик» без стекол и дверей 

Motor.ru 30 минут назад
Фото: Motor.ru
Концерн Daimler представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных, сообщает интернет-портал Jane's 360. Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2 оснащен легкой надстройкой с креслами-«ковшами» и каркасом безопасности.
Аббревиатура MRV означает Multi Role Vehicle — «многоцелевой автомобиль». Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4. Это шасси G461 с колесной базой 3428 миллиметра, трехлитровый дизель V6 3.0 мощностью 185 лошадиных сил, сблокированный с пятидиапазонным «автоматом» и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.
Главные отличия от обычных «гражданских» внедорожников G-класса — это портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров. Аналогичные мосты использованы на экстремальных «гражданских» версиях Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 и Mercedes-Benz G500 4x4².
Усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо. Использованы колеса с посадочным диаметром 18 дюймов и зажимами-«бэдлоками», которые предохраняют шины от разбортирования. Дизельный двигатель приспособлен к длительной работе на низкосортном топливе.
Внедорожник MRV 6.2 имеет длину более 5,5 метров и высоту более 2,1 метра (с тентованной крышей). На борту могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до одного метра.
Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек. По словам представителей Daimler, машина полностью готова к серийному производству.
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