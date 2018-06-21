Honda объявила подробности нового Insight 

Гибридная Honda Insight поступит в продажу в ближайшее время в США.
Стоящая на 645 долларов меньше, чем Toyota Prius, Insight оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором, электрическим двигателем, литий-ионным аккумулятором и бесступенчатой коробкой передач. Все это позволяет автомобилю обеспечить совокупную отдачу в 151 лошадиную силу и предоставить достаточно экономичные показатели расхода топлива: 4,28 литров на 100 километров по городу, 4,8 л/100 км по шоссе и 4,52 л/100 км при комбинированной движении. Несмотря на вполне доступную стоимость, Insight LX начального уровня дополнен светодиодным освещением, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, а также автоматической системой климат-контроля, информационно-развлекательной системой с 5-дюймовым дисплеем, аудиосистемой с шестью динамиками и камерой заднего вида. В стандартную комплектацию входят ряд функций помощи водителю: автоматическое экстренное торможение, предупреждение о столкновении, предупреждение о сходе из половы движения и система Road Departure Mitigation (RDM), которая предупреждает, если владелец уходит с полосы движения без включения поворотных сигналов. Опционально доступен адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и система удержания в полосе.
Insight EX начинается с 24 060 долларов и предоставляет систему доступа без ключа, складное заднее сидение, аудиосистему с 8 динамиками, дополнительный USB-порт, систему мониторинга слепых зон Honda LaneWatch и мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В это же время Insight Touring оценивается в 28 090 долларов и включает уникальную отделку, светодиодные противотуманные фары, хромированные дверные ручки, 17-дюймовые диски и чувствительные к дождю дворники. В кабине располагаются передние кожаные сидения с подогревом, кожаное рулевое колесо, двухзонный климат-контроль, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, навигационная система и аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером. Представленные функции снижают экономичность расхода топлива до 4,61 л/100 км по городу, 5,23 л — по шоссе и 4,9 л — при комбинированном движении.