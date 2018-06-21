Новый Volvo S60 представлен официально

Шведская компания объявила, что Volvo S60 оценивается в 35 800 долларов США за модель начального уровня.

Базовая S60 T5 FWD Momentum оснащена светодиодными фарами, панорамным люком, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а также двухзонным климат-контролем, кожаным рулевым колесом, настраиваемыми передними сидениями, алюминиевой внутренней отделкой и информационно-развлекательную систему Sensus Connect. Переход на более продвинутую версию S60 TW FWD R-Design плюсует 6 100 долларов и предоставляет спортивные элементы, включая глянцевые черные акценты на решетке радиатора, зеркалах и окнах. Внутри располагаются спортивные сидениями с отделкой из кожи Наппа, уникальные переключатели и кожаное рулевое колесо. S60 T5 FWD оценивается в 42 900 долларов и получает хромированную отделку, чытерехзонный климат-контроль и функциональные передние сидения. В качестве оснащения используется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель (250 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента), соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива: 9,8 л/100 км по городу, 6,53 литра по шоссе и 8,4 литров при комбинированных поездках.

Для покупателей, желающих получить полноприводную систему и больше мощности предлагается S60 T6 AWD, который в зависимости от отделки оценивается в 40 300, 45 400 и 47 400 долларов США. За потраченные деньги клиенты получают 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 316 лошадиных сил и 399 Нм крутящего момента. Подписка на автомобиль начинается от 775 долларов в месяц за S60 T6 AWD Momentum. Версия S60 T6 AWD R-Design оценивается в 850 долларов, в то время как стоимость S60 T8 eAWD Polestar Engineered еще не известна. Каждая подписка, длящаяся 24 месяца, включает страховку и плановое обслуживание. По желанию клиенты могут уже через год сменить транспортное средство.