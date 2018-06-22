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Первый Mercedes сойдет с российского конвейера в 2019 году
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Первый Mercedes сойдет с российского конвейера в 2019 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Первая машина Mercedes наконец-то родится на свет в России.
Всё это произойдет в Московской области уже в январе следующего года.
Об этом сказал глава региона Андрей Воробьев. Он отмечает, что завод в Солнечногорске строится, а первая машина сойдет с конвейера в начале года.
В начале прошлого года Минпромторг РФ, правительство Подмосковья, компания «Mercedes-Вenz Рус», МО Пешковского сельского поселения Солнечногорского района, «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», Камаз, Daimler AG, «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали инвестконтракт по созданию предприятия по выпуску машин Mercedes.
Строительство завода в индустриальном парке «Есипово» стартовало прошлым летом. Компания Daimler AG вложила в это дело свыше 250 миллионов евро.
Предприятие по выпуску легковых автомобилей в Подмосковье должно начать выпуск седана Е-Класса. Первая машина выйдет с конвейера в начале года, а потом тут будет налажен выпуск кроссоверов GLS, GLE и GLC.
По прогнозу, свыше 20 тыс. машин в год увидит свет в России. Предприятие охватит абсолютно все технологические стадии — от сборочно-кузовных работ и покраски до непосредственной сборки. На заводе будут работать более тысячи человек.
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