Первый Mercedes сойдет с российского конвейера в 2019 году

Первая машина Mercedes наконец-то родится на свет в России.

Всё это произойдет в Московской области уже в январе следующего года.

Об этом сказал глава региона Андрей Воробьев . Он отмечает, что завод в Солнечногорске строится, а первая машина сойдет с конвейера в начале года.

Строительство завода в индустриальном парке «Есипово» стартовало прошлым летом. Компания Daimler AG вложила в это дело свыше 250 миллионов евро.

Предприятие по выпуску легковых автомобилей в Подмосковье должно начать выпуск седана Е-Класса. Первая машина выйдет с конвейера в начале года, а потом тут будет налажен выпуск кроссоверов GLS, GLE и GLC.

По прогнозу, свыше 20 тыс. машин в год увидит свет в России. Предприятие охватит абсолютно все технологические стадии — от сборочно-кузовных работ и покраски до непосредственной сборки. На заводе будут работать более тысячи человек.