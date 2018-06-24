Ещё
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для студентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для студентов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Автоэксперты портала SpeedMe составили рейтинг автомобилей, за рулем которых, студентам якобы будет наиболее комфортно исходя из соотношения «цена-качество». В итоге первое место досталось хетчбэку Volkswagen Golf 2004—2006 годов выпуска. В настоящее время «немца» можно купить примерно за 140 тысяч рублей.
На втором месте оказался тоже хетчбэк, но уже японский, а именно Nissan Almera 2000 года выпуска, который был оценен экспертами в 150 тысяч рублей. Следом идет Renault Logan первого поколения за 90 тысяч рублей. Впрочем, автомобильные эксперты все-таки посоветовали приобретать «француза» более поздних годов выпуска.
Четвертое место — за Mazda 3 в 160 тысяч рублей. И замыкает «пятерку» отечественный ВАЗ-2110 за 50 тысяч рублей.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как автоэксперты составили рейтинг самых любимых кроссоверов у россиян. В итоге список лидеров продаж на российском рынке в категории SUV возглавил Hyundai Creta.
Пятый канал: последние новости
Выяснилось, когда УАЗ Патриот получит коробку-автомат и новый мотор Пробок больше не будет: в Германии испытают аэротакси Самые качественные автомобили в мире назвали в США
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян77
Ад на Кутузовском: четверо погибших262
Пожар на финише: мажоры догнали смерть на Кутузовском
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе33
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение