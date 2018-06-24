Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для студентов 

Автоэксперты портала SpeedMe составили рейтинг автомобилей, за рулем которых, студентам якобы будет наиболее комфортно исходя из соотношения «цена-качество». В итоге первое место досталось хетчбэку Volkswagen Golf 2004—2006 годов выпуска. В настоящее время «немца» можно купить примерно за 140 тысяч рублей.
На втором месте оказался тоже хетчбэк, но уже японский, а именно Nissan Almera 2000 года выпуска, который был оценен экспертами в 150 тысяч рублей. Следом идет Renault Logan первого поколения за 90 тысяч рублей. Впрочем, автомобильные эксперты все-таки посоветовали приобретать «француза» более поздних годов выпуска.
Четвертое место — за Mazda 3 в 160 тысяч рублей. И замыкает «пятерку» отечественный ВАЗ-2110 за 50 тысяч рублей.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как автоэксперты составили рейтинг самых любимых кроссоверов у россиян. В итоге список лидеров продаж на российском рынке в категории SUV возглавил Hyundai Creta.