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Рассекречен «компактный» 9-местный кроссовер Mahindra TUV300
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Рассекречен «компактный» 9-местный кроссовер Mahindra TUV300 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mahindra представил обновлённый TUV300, который предназначен лишь для покупателей Индии.
Длина паркетника всего 4 400 мм, однако, в нем установлены аж девять посадочных мест.
Заметим, что индийским автомобилистам предоставляют налоговые льготы на авто, длина которых до 4 000 мм, и укомплектованные силовыми агрегатами рабочим объёмом до 1,5 литров.
Новейший паркетник разработан на рамной платформе, которую позаимствовали у семиместного Mahindra TUV300. При сложенных креслах груза можно расположить до 696 литров. Добавим, что пассажирам заднего ряда не полагается даже ремней безопасности.
Производитель назвал модель Mahindra TUV300 Plus из-за увеличенного дорожного просвета в 184 мм, а также кросс доступен только с задним приводом. Размер колесной базы составляет 2 680 мм.
В движение кроссовер приводится 2,2-литровым атмосферным агрегатом, который вырабатывает 120 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 6-скоростная механическая коробка передач.
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