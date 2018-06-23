Рассекречен «компактный» 9-местный кроссовер Mahindra TUV300

Автохолдинг Mahindra представил обновлённый TUV300, который предназначен лишь для покупателей Индии.

Длина паркетника всего 4 400 мм, однако, в нем установлены аж девять посадочных мест.

Заметим, что индийским автомобилистам предоставляют налоговые льготы на авто, длина которых до 4 000 мм, и укомплектованные силовыми агрегатами рабочим объёмом до 1,5 литров.

Новейший паркетник разработан на рамной платформе, которую позаимствовали у семиместного Mahindra TUV300. При сложенных креслах груза можно расположить до 696 литров. Добавим, что пассажирам заднего ряда не полагается даже ремней безопасности.

Производитель назвал модель Mahindra TUV300 Plus из-за увеличенного дорожного просвета в 184 мм, а также кросс доступен только с задним приводом. Размер колесной базы составляет 2 680 мм.

В движение кроссовер приводится 2,2-литровым атмосферным агрегатом, который вырабатывает 120 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 6-скоростная механическая коробка передач.