Завод Mercedes-Benz в России выпустит первый автомобиль в 2019 году

Фото: архив Daily-Motor.RuЗавод Mercedes-Benz в России выпустит первый автомобиль в 2019 году Фото: архив Daily-Motor.Ru Предприятие компании Mercedes-Benz в России приступит к производству автомобилей местной сборки уже в 2019 году. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Первый «Мерседес», выпущенный на заводе в Солнечногорске, сойдет с конвейера уже в начале 2019 года. Строительство идет по графику», — написал господин Воробьев на странице собственного микроблога.

Напомним, что российское предприятие «Мерседес-Бенц» будет располагаться в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области. Завод заработает в первом квартале следующего года. С конвейера предприятия будут сходить модели E-Class, GLE, GLC и GLS.