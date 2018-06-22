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Что будет уметь новый Хаммер
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Что будет уметь новый Хаммер 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
На парижской оборонной выставке Eurosatory компания AM General показала следующий этап эволюции легендарного тактического внедорожника. Модель Humvee NXT 360 теперь и в самом деле выглядит, будто Hummer двадцать первого века — более современный, более стильный и, конечно, более укрепленный.
Заметно, что особое внимание конструкторы AM General уделили экстерьеру автомобиля. Теперь «Хамви» выглядит не шаблонной армейской поделкой, каких тысячи. Перед нами самый настоящий «пес войны», профессиональный вояка на хорошей ставке.
Впервые за 34 года Humvee оснастили противобуксовочной системой и ESP. Два компрессора на централизованной системе подкачке дает водителю возможность максимально оперативно подстроить колеса машины под тип грунта.
Humvee NXT 360 значительно тяжелее предшественников. Усиление шасси привело к повышению массы до 7,1 тонны — настоящий бронированный монстр.
Тактический внедорожник нового поколения получил бронезащиту класса В7. Бронестекла, противовзрывные маты, противовзрывные сиденья и усиленные мосты, способные выдержать взрыв не только ручной гранаты, но и противотанковой мины.
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