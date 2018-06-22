Сколько стоил бензин в СССР и сейчас

Сейчас, когда цены на бензин взлетели, как нам кажется, до небес, многие вспомнили про СССР. Про то, как там было хорошо и бензин там стоил в буквальном смысле копейки. Так ли это?

Полновесные копейки

Если быть точным, то с 1 января 1969 года цены на бензин устанавливались следующие:

*А-76 — 75 копеек;

*АИ-93 — 95 копеек.

Это цены за 10 литров топлива, то есть 1 литр бензина стоил по сути 7,5 и 9,5 копеек соответственно. Почему цены приводились за 10 литров? Всё просто: сверхточных автомобильных колонок раньше не было и у тогдашних бензоколонок была градация по 10 литров (позже по 5 литров). Были отметки по одному литру, но они были весьма условными.

На заправках меньше пяти литров бензина не продавали, заправлялись в то время всегда до полного, да еще и канистры с собой возили, потому что заправок было немного и не всегда на них был бензин.

Были и другие марки топлива, но рассмотрим эти (76-ой и 93-ый) как самые популярные, тем более АИ-93 тогда и АИ-92 сейчас — это фактически одно и то же для тогдашних и нынешних машин, так что цены на них можно сравнивать напрямую.

Сколько бензина можно было купить на одну зарплату?

Если можно сравнивать, то давайте сравним и посмотрим, сколько бензина можно было купить на одну зарплату полвека назад в стране, которой уже не существует, но которую так часто вспоминают в СНГ.

Итак, средняя зарплата советского гражданина в 1969 году составляла 115 рублей 60 копеек. При цене на бензин в 95 копеек за 10 литров на месячную зарплату можно было купить 1216 литров АИ-93, на котором будут ездить Жигули, начиная со следующего 1970 года.

В России в марте 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 42 364 рубля, а цена за литр 92-го сейчас — в среднем 41,74 рублей. То есть на одну зарплату можно купить 1015 литров бензина.

— Ага, — скажете вы, — в СССР было лучше! Бензин в СССР был доступнее для населения, чем сейчас.

В 1969 году это действительно было так, но в начале 70-х бензин немного подорожал, на 5 копеек за 10 литров. Таким образом, за 10 литров 93-го нужно было заплатить целый рубль. Однако зарплаты тоже подросли, так что в целом бензин стал даже доступнее, в месяц можно было покупать около 1320 литров.

Всё изменилось в 1978 году — бензин подорожал вдвое, за 10 литров 93-го просили уже 2 рубля. Причем, так как цены устанавливало государство, на всех заправках цены были одинаковые. Зарплаты выросли, но не на столько. Бензин стал менее доступным — на одну зарплату можно было купить 822 литра. То есть меньше, чем сейчас.

В 1981 году бензин опять подорожал. И опять вдвое! (А мы жалуемся, что у нас цены на 8,2% выросли с начала года). За 10 литров 93-го брали уже по 4 рубля. Зарплата вновь не успевал за ростом цен на топливо, на месячный заработок было возможно купить всего 445 литра бензина. При расходе Жигулей в среднем около 10 литров бензина на 100 км пути, можно было проехать за месяц всего 4450 километров.

Сегодня моторы другие — у того же Hyundai Solaris, например, средний расход топлива составляет 7 л/100 км. Получается, на 948 литрах топлива — с учетом, что 95-й бензин стоит сейчас 44,69 рублей — на таком авто можно уехать на 13 543 километра.

Получается, сейчас бензин доступнее для россиян, чем в СССР в 1981 году. А за месячную зарплату можно проехать в 3 раза больше километров, чем 37 лет назад.