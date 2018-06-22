Тест-драйв SEAT Arona: Первый компактный

Тенденция к уменьшению кроссоверов прослеживается уже пару лет. Вот в этом классе появился и первый игрок от концерна VW Group. Первенцем оказался Seat Arona. На машине с литровым мотором мы проехали полторы тысячи километров по украинским просторам. И вот, что мы заметили. Матовые пластиковые вставки, колеса с высоким профилем шин и 95-сильный двигатель — у нас на тесте испанский кроссовер SEAT Arona в средней комплектации Style. Автомобиль не кричит гламурной внешностью, но он отлично приспособлен для эксплуатации в самых разнообразных украинских условиях. Для этого наши журналисты объехали половину Волыни и Подолья.

Стиль и практика Первый из компактных кроссоверов глобального концерна своим обликом напоминает повзрослевший и более серьезный Ibiza. От родственного хэтчбека «Арона» не сильно отличается и габаритами. Так, длина героя нашего теста на 79 мм больше (и составляет 4138 мм), ширина — 1543 мм (плюс целых 99 мм). Колесная база осталась прежней, потому о прибавке места в салоне говорить не будем. Сильная сторона машины — широченные возможности персонализации. За доплату в контрастный цвет можно окрасить крышу, корпуса зеркал заднего вида и многое другое.

Спереди отличить автомобиль в различных исполнениях можно также и по решетке радиатора — их предложено целых три варианта. Фары на тестовом автомобиле галогенные, но светят они отлично. Да так отлично, что ночью некоторые встречные водители даже думали, что у нас дальний. И это при том, что фары были правильно выставлены по курсу и уровню корректором. А вот дневные ходовые огни на всех модификациях светодиодные, фирменной треугольной формы.

16-дюймовые легкосплавные колесные диски, которые идут в «базе» для комплектации Style, — самые маленькие, за доплату доступны и на один, и даже на два размера больше. Конечно, дизайн у них более выразительный. Но и профиль шин ниже, что явно не способствует комфорту на наших дорогах.

По официальным данным, кроссовер обладает клиренсом в 190 мм.

Мы этот параметр не перемеряли, но и земельные холмы, и высокие бордюры кроссовер перенес, не цепляясь за них. Да и быстрая езда по «убитой» брусчатке с нехилой раскачкой показала запас пространства под машиной. На проселке станут уместными пластиковые накладки по нижней кромке всей машины. Правда, нужно держать себя в руках, ведь привод у «Сеата» — только передний. А нам так хотелось на нем забраться подальше от дорог.

На уровне Внутри Arona очень тесно соседствуют испанские строгие линии и европейская практичность, или даже больше комфорт. Сложные многоугольники и ломаные линии прослеживаются и на торпедо, и на рулевом колесе, также находят свое продолжение на дверных картах и даже в багажнике. Конечно, визуально самой интересной считается центральная вставка на торпедо, в которую внедрен дисплей мультимедиа. В некоторых комплектациях она окрашивается в цвет кузова, или может быть просто серой.

Подрулевой переуключатель имеет только лимит скорости — редкость в мировом автопроме.

Торпедо выглядит сдержанно, но скроено очень качественно.

Сам монитор мультимедийной системы на нашем SEAT скромных размеров, диагональю всего пять дюймов. Но по дизайну интерфейса и отзывчивости она не уступает большим на несколько дюймов собратьям. И меню настроек машины, и медиафайлы — все читается хорошо благодаря правильно подобранным цветовым решениям. Блок двухзонного «климата» очень похож на другие авто марки, как и щиток приборов со строго опущенными вниз стрелками и слегка готическим шрифтом на шкалах.

Меню компактное, но интерфейс такой же, как и у больших дисплеев. Рулевое колесо — профилированное и обшито добротной кожей. Но поначалу мне показалось, что обод слишком тонкий. Классно также и то, что испанские инженеры не бегут на поводу у моды и не ставят электрические ручники. С водительским креслом соседствует такой правильный, по-спортивному приподнятый и обшитый кожей рычаг ручного тормоза.

К рулю вообще нет замечаний. Он такой же, как и на других актуальных моделях марки. Водительское кресло не балует своего седока широким спектром регулировок, но при этом неудобным его не назовешь. В нем хорошо чувствуется баланс — баланс боковой поддержки и мягкости. 1500 км за рулем и ни единого желания выйти поразмяться. На втором ряду места хватит двум взрослым любой комплекции. Если же нужно путешествовать втроем, или вдвоем и с детским креслом, то по ширине начинаются вопросы. Когда водителю очень хочется проверить управляемость, то сидящие сзади могут держаться только за ручки на дверях, потолочные — отсутствуют.

Двухзонный климат-контроль в экорежиме умеренно использует кондиционер.

На втором ряду места для ног достаточно. Только в плечах есть дефицит пространства. Багажник благодаря широким возможностям трансформации на поверку оказался емким. Его базовые 400 литров можно увеличить, если фальшпол опустить вниз, или и вовсе сложить спинки второго ряда (в последнем варианте получаем более по 1000 свободных литров). Единственный недостаток багажника — слегка скругленные и зауженные углы, от чего правильной формы коробки становятся с необязательным зазором.

Фальшпол позволяет настроить удобную конфигурацию багажника.

Под полом — запаска и набор инструментов.

Даже с опущенным полом нет большой ступеньки при сложенных креслах. Бери меньше В Украине выбор силовых агрегатов для SEAT Arona почти отсутствует. Как это почти? На самом деле, моторов два, мощностью 95 и 115 сил. Хотя это один и тот же 1,0-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель, но с измененными настройками семейства EcoTSI. На тестовом авто установлен более мощный мотор, а вместе с ним — и 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением DSG. Для обоих двигателей доступны и механические коробки передач — на пять и шесть ступеней.

Все активно интересующиеся машиной (а таких за неделю было немало) не могли угадать объем двигателя, а узнавая, обрастали скепсисом. И очень зря. Даже груженный, на подъем, автомобиль хорошо подхватывал и продолжал разгоняться. Умный «робот» молниеносно переключается с седьмой на пятую, а то и на третью передачу, обороты повышаются до 5000 единиц, и авто устремляется вперед. На разгон до первой «сотни» у кроссовера уходит 10 секунд.

Интересный вопрос и топливной экономичности. По трассе со скоростью 120 км/ч автомобиль расходует 6 литров топлива, по городу аппетит возрастает на 2 литра. Кстати, при движении по трассе серьезно помогает экономить ограничитель скорости. Дело в том, что в нашей комплектации отсутствует круиз-контроль, но есть лимит скорости. Если выставить определенную скорость, то можно и не смотреть на спидометр, машина просто не поедет быстрее. Такой себе почти круиз-контроль, только на газ нужно жать. Если все же нужно ускориться, то необходимо резко отпустить и нажать на педаль акселератора.

Подвеска у «испанца» в меру сбитая и строгая, но не агрессивно-жесткая. Она дарит особый кайф даже при маневрировании между волнами и мелкими ямками, хотя и проехать по тем ухабам он смог бы без негативных эмоций у пассажиров. Дополняет хорошую управляемость и прогнозируемый руль с прогрессивно изменяющимся усилием. На месте он почти воздушный, а на скорости — налитый усилием.

Молодежный меридиан Неделя тесного общения с SEAT Arona показала, что он создан для молодежи. Но не для той, которая забывает покормить кота, или черепаху, и может сутками пропадать на пляже, увлекаясь серфингом. Этот кроссовер для размеренных и степенных молодых людей. За открытые эмоции, которые сносят голову, отвечает Arona Cupra. Ждем, когда этот синоним экстрима доберется до Украины.