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Тюнеры из AEV создали из стандартного Ram 1500 серьезный внедорожник
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Тюнеры из AEV создали из стандартного Ram 1500 серьезный внедорожник 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания AEV, работающая над экспедиционными автомобилями, уже несколько лет оснащает стандартные пикапы как серьезные внедорожники.
Последним творением компании стал AEV Recruit Ram 1500, в котором подняли подвеску на 4 дюйма, но при этом сохранили заводские передние пневматические распорки Bilstein и задние подушки безопасности.
AEV добавил подъемник, используя поднятые крепления и распорные кронштейны, а также настроенные Bilstein 5100 с расширенной длиной. Комплект подвески включал в себя рулевые суставы AEV, изготовленные из литого алюминия военного класса A206 T4, согласно AEV, и 4-миллиметровый стальной пластинчатый станок.
Снаружи AEV добавила множество внешних защит, в частности передний бампер, штампованный из 4-миллиметровой стали. Сам бампер является «домом» для литых алюминиевых буксирных петель, которые передают все оригинальные спецификации нагрузки на оборудование, крепления для лебедки Warn Zeon 10-S и светодиодную панель Vision X 30 дюймов.
Капот, штампованный из оцинкованной стали 23-мерного цвета, оснащен двумя вентиляционными отверстиями, которые облегчают нагрев двигателя. Вентиляционные отверстия также помогают отводить воду от чувствительной электроники в моторном отсеке. AEV поднял воздухозаборник — трубку, изготовленную из сшитого полиэтилена и доставляющую чистый, холодный воздух в двигатель для максимальной производительности. Recruit также имеет черную решетку и двухцветную краску.
Внутри AEV обновил обивку до премиальной фабричной кожи с пользовательской вышивкой, установил переключатель AEV Switch Pod, который позволяет легко контролировать вспомогательные источники света и аксессуары. AEV также перепрограммировал компьютер и датчик скорости грузовика, поэтому оба работают правильно с 37-дюймовыми шинами.
Компания AEV не признается, войдет ли грузовик в серийное производство Recruit Ram 1500 или будет продаваться только под заказ.
В настоящее время автомобили AEV продаются через дилерские сети Jeep / Ram, и они обеспечены гарантией на 36 месяцев или 36 000 миль.
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