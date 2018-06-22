Тюнеры из AEV создали из стандартного Ram 1500 серьезный внедорожник

Компания AEV, работающая над экспедиционными автомобилями, уже несколько лет оснащает стандартные пикапы как серьезные внедорожники.

Последним творением компании стал AEV Recruit Ram 1500, в котором подняли подвеску на 4 дюйма, но при этом сохранили заводские передние пневматические распорки Bilstein и задние подушки безопасности.

AEV добавил подъемник, используя поднятые крепления и распорные кронштейны, а также настроенные Bilstein 5100 с расширенной длиной. Комплект подвески включал в себя рулевые суставы AEV, изготовленные из литого алюминия военного класса A206 T4, согласно AEV, и 4-миллиметровый стальной пластинчатый станок.

Снаружи AEV добавила множество внешних защит, в частности передний бампер, штампованный из 4-миллиметровой стали. Сам бампер является «домом» для литых алюминиевых буксирных петель, которые передают все оригинальные спецификации нагрузки на оборудование, крепления для лебедки Warn Zeon 10-S и светодиодную панель Vision X 30 дюймов.

Капот, штампованный из оцинкованной стали 23-мерного цвета, оснащен двумя вентиляционными отверстиями, которые облегчают нагрев двигателя. Вентиляционные отверстия также помогают отводить воду от чувствительной электроники в моторном отсеке. AEV поднял воздухозаборник — трубку, изготовленную из сшитого полиэтилена и доставляющую чистый, холодный воздух в двигатель для максимальной производительности. Recruit также имеет черную решетку и двухцветную краску.

Внутри AEV обновил обивку до премиальной фабричной кожи с пользовательской вышивкой, установил переключатель AEV Switch Pod, который позволяет легко контролировать вспомогательные источники света и аксессуары. AEV также перепрограммировал компьютер и датчик скорости грузовика, поэтому оба работают правильно с 37-дюймовыми шинами.

Компания AEV не признается, войдет ли грузовик в серийное производство Recruit Ram 1500 или будет продаваться только под заказ.