Автомобили Ford научились распознавать ямы

Новая система для адаптивной подвески позволяет колесам «перепрыгивать» через выбоины на асфальте.

Американский производитель нашел решение проблемы плохих дорог, разработав технологию распознавания ям на дорогах и уменьшения последствий от попадания в них. Система работает следующим образом: когда электронные сенсоры определяют момент начала скатывания колеса в выбоину, адаптивная подвеска подвески Continuously Controlled Damping настраивает жесткость амортизаторов таким образом, что колесо практически не касается дна впадины, буквально «перепрыгивая» ее.

Для этого электронный блок управления подвеской был дооснащен дополнительным модулем ПО. Компьютер непрерывно отслеживает высоту положения каждого колеса, положение дроссельной заслонки и движение руля. Для мониторинга используются 12 сенсоров: если колесо начало проваливаться в яму, сечение клапанов в динамически управляемых амортизаторах автоматически уменьшается до минимума. Это обеспечивает максимальную жесткость подвески с минимальным движением колеса в вертикальной плоскости.

Как сообщает пресс-служба Ford, в рамках испытаний на дне выбоин размещали мячик для пинг-понга — при наезде колеса на яму хрупкий шарик оставался целым. Тесты проводились на 80-километровом участке трека с неровностями, имитирующими 100 проблемных поверхностей из 25 стран мира, в том числе из России.

Новая система уже появилась на европейских Mondeo, Galaxy и S-Max, а также на Fusion и Expedition для американского рынка.