Обновленный Ford Focus умеет распознавать выбоины на дороге

Представители именитого американского автобренда Ford сообщили о том, что четвертое поколение автомодели Focus будет оснащаться системой распознавания дорожных выбоин.

В двух словах, принцип работы системы заключается в следующем. Специальные датчики и сенсоры мониторят дорожное полотно.

В случае обнаружения по ходу следования выбоин, датчики дают информацию системе управления, которая в свою очередь активирует адаптивную систему амортизации.

На момент контакта с выбоиной конкретный амортизатор будет настроен на максимальную жесткость. Это приведет к меньшему проседанию машины и меньшему подскоку, когда автомобильное колесо покинет выбоину.

За такую систему в Великобритании нужно доплатить 650 фунтов стерлингов (в рублях — около 54000).

Автоновинка получит целую линейку моторов. Литровый бензиновый на 85, 100, 125 л.с. Полуторалировый на 150 и 185 л.с., полуторалитровый дизель EcoBlue на 95 и 120 л.с., а также двухлитровый дизель на 150 л.с. В роли трансмиссии либо шестиступенчатая МКПП, либо восьмиступенчатый «автомат».