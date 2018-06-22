Тюнеры AC Schnitzer создали неплохую версию стареющего BMW M140i

В ближайшем будущем должна появиться новая серия BMW M140i с приводом на передние колеса, но тюнеры все еще находят способы настроить стареющую версию.

Немецкие тюнеры в AC Schnitzer нашли способ вдохнуть новую жизнь в выходящую BMW 1 Series.

Как и многие из нынешних проектов тюнинга BMW, горячий хэтчбек из Баварии также удалил стандартную систему выпуска для модернизированного набора Akrapovic с финишерами из углеродного волокна, чтобы улучшить спортивную атмосферу.

Последняя видимая настройка представлена блестящими новыми 19-дюймовыми колесами из легкого сплава с пятидюймовым дизайном и двухцветной отделкой, которая отлично подходит для M140i.

AC Schnitzer также работал над 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом, который может генерировать 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

В отличие от стандартной версии BMW M140i. Тюнингованный вариант может разогнаться до первой сотни за 4,4 секунды тогда как заводская версия это делала за 4,6 секунд.

Преемник для M140i, вероятно, стоит на повестке дня производителя, но ожидается, что он будет реализован исключительно в стиле xDrive и может быть назван M130iX.