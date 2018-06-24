Более 200 литров донорской крови заготовили в Химках с начала 2018 года

С начала этого года в отделении переливания крови Химкинской центральной больницы доноры сдали 215 литров крови, сообщает РИАМО

"Заготовкой крови в городском округе занимается отделение переливания крови Химкинской центральной клинической больницы. В 2017 году отделение заготовило 910 литров крови, в первом квартале 2018 года — 215 литров", — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин

По словам главы муниципалитета, на учете в отделении состоит более 1,2 тысячи человек, из них 630 имеют звание «Почетный донор».

Все желающие могут сдать кровь в Химкинской центральной больнице по понедельникам с 07:45 до 11:00, родственники пациентов — по средам с 08:00 до 11:00.