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Infiniti анонсировала начало продаж нового QX50
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Infiniti анонсировала начало продаж нового QX50 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Кроссовер 2019 модельного года уже доступен для заказа в автосалонах, а первые «живые» автомобили доберутся до России в начале августа.
Новый Infiniti QX50 поступил в продажу с 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и системой полного привода. В списке стандартного оснащения — круиз-контроль, 8 подушек безопасности, двойной цветной дисплей диагональю 7 либо 8 дюймов, система бесконтактного открытия дверей и полностью светодиодная оптика.
В более дорогой комплектации QX50 дополнительно оборудован системой кругового обзора, системой обнаружения приближающихся объектов, ассистентом парковки, матричными фарами и проекционным 9-дюймовым дисплеем.
Цены на модель для российского рынка будут объявлены ближе к старту продаж. Отметим, что основной конкурент Infiniti QX50, BMW X3, стоит в России от 3,03 млн рублей.
Напомним, премьера QX50 нового поколения состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Тогда стало известно, что QX50 обзавелся новым силовым агрегатом — четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2 литра, отдача которого составляет 268 л.с. (для России двигатель дефорсировали до 249 л.с.). Он позволяет автомобилю развивать максимальную скорость в 230 км/ч и разгоняться с места до «сотни» за 6,3 секунды.
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