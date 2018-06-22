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Lamborghini восстановила единственную в мире Miura SVR
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Lamborghini восстановила единственную в мире Miura SVR 

Motor.ru 39 минут назад
Фото: Motor.ru
Подразделение Polo Storico компании Lamborghini, занимающееся реставрацией классических моделей марки, завершило работы по восстановлению единственного существующего экземпляра Miura SVR. Уникальный автомобиль построен в соответствии со спецификацией гоночной P400 Jota в 1974 по заказу бывшего владельца Хайнца Страбера.
Реставрация купе Lamborghini Miura SVR заняла 19 месяцев. За это вермя автомобиль полностью привели в соответствие с оригинальной технической документацией. Заметными изменениями стали лишь четырехточечные ремни безопасности, новые сиденья с развитой поддержкой и съемный каркас безопасности — они установлены по требованию нового владельца.
В остальном машина полностью повторяет экспериментальную P400 Jota, построенную тест-пилотом Lamborghini Бобом Уолласом в 1970 году. Тогда особая модификации купе получила компоненты шасси и кузовные панели из алюминия, пластиковые боковые стекла, фиксированные фары вместо подъемных, а также перенастроенную подвеску.
Мощность 2,9-литрового двигателя V12 стандартной «Миуры» увеличили с 370 до 425-445 лошадиных сил. После завершения программы тестирования P400 Jota продали частному владельцу. В апреле 1971 года в результате аварии купе было уничтожено.
Lamborghini Miura SVR — это модификация Miura S образца 1968 года с номером шасси «3781». Изначально автомобиль был окрашен в зеленый цвет и выставлялся на стенде итальянского производителя в рамках 50-го туринского автосалона. Сменив восемь владельцев, Miura попала к Хайнцу Страберу, который и отправил ее на фабрику Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе для полной переделки.
В октябре прошлого года один из 140 экземпляров Lamborghini Miura S выставили на продажу за 1,5 миллиона долларов. Купе 46 лет простояло в гараже и сохранилось в полностью оригинальном состоянии.
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