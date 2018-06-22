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Bentley выпустит купе-кроссовер Bentayga Sport
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Bentley выпустит купе-кроссовер Bentayga Sport 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
В 2019 году линейка Bentley расширится за счет купе-кроссовера. Машину построят на базе единственного пока вседорожника марки Bentayga.
Пока можно опираться только на слухи. Они гласят, что машину окрестят Bentayga Sport. У нее будет ниспадающая крыша с сильно наклоненными вперед задними стойками. Внешний дизайн будет несколько отличаться от обычной «Бентайги». Вероятно, купе-кроссовер окажется заметно дороже обычного универсала.
Другой информации пока нет. Сейчас обычный Bentley Bentayga выпускается с двигателями V8 (550 л.с.) и W12 (608 л.с.), а также с дизелем (435 л.с.) и в гибридном варианте (462 л.с.). В перспективе у марки появится гибрид в каждом семействе. Также британцы собираются выпустить чистый электромобиль.
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