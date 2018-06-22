Bentley выпустит купе-кроссовер Bentayga Sport

В 2019 году линейка Bentley расширится за счет купе-кроссовера. Машину построят на базе единственного пока вседорожника марки Bentayga.

Пока можно опираться только на слухи. Они гласят, что машину окрестят Bentayga Sport. У нее будет ниспадающая крыша с сильно наклоненными вперед задними стойками. Внешний дизайн будет несколько отличаться от обычной «Бентайги». Вероятно, купе-кроссовер окажется заметно дороже обычного универсала.