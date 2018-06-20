Honda будет поставлять двигатели команде Red Bull в 2019 году

Представители гоночной команды официально подтвердили, что определились с поставщиком двигателей для сезона Формула 1 2019 года и заключили сделку Honda . Напоминаем, предыдущим поставщиком агрегатов для Red Bull был давний партнер — французский производитель Renault

«Это многолетнее соглашение с Honda сигнализирует о начале нового этапа в усилиях Aston Martin Red Bull Racing, чтобы конкурировать не только за победы в гран-при, но и за то, что всегда является нашей целью — титулы чемпионата», — сказал главный директор Red Bull Racing Кристиан Хорнер

«После тщательного рассмотрения и оценки мы уверены, что это партнерство с Honda — правильное направление для команды. Мы были впечатлены приверженностью Honda к Формула 1, быстрыми шагами, которые они сделали в последнее время с нашей сестринской командой Scuderia Toro Rosso, и с точки зрения их амбиций, которые соответствуют нашим», — добавил он.

Президент Honda Такахиро Хачиго сказал: «Установив хорошие отношения с Scuderia Toro Rosso, мы решили продлить участие в Формуле-1 другой команде семейства Red Bull, Aston Martin Red Bull Racing, начиная с сезона 2019 года. Наличие двух команд означает, что мы можем получить в два раза больше данных, чем раньше. Мы считаем, что работа с Toro Rosso и Red Bull Racing позволит нам приблизиться к нашей цели — выиграть гонки и чемпионаты, создав два сильных партнерства».