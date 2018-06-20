Ещё
Honda будет поставлять двигатели команде Red Bull в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda будет поставлять двигатели команде Red Bull в 2019 году 

Auto.Today 20 июня 2018
Фото: Auto.Today
Представители гоночной команды официально подтвердили, что определились с поставщиком двигателей для сезона Формула 1 2019 года и заключили сделку Honda. Напоминаем, предыдущим поставщиком агрегатов для Red Bull был давний партнер — французский производитель Renault.
«Это многолетнее соглашение с Honda сигнализирует о начале нового этапа в усилиях Aston Martin Red Bull Racing, чтобы конкурировать не только за победы в гран-при, но и за то, что всегда является нашей целью — титулы чемпионата», — сказал главный директор Red Bull Racing Кристиан Хорнер.
«После тщательного рассмотрения и оценки мы уверены, что это партнерство с Honda — правильное направление для команды. Мы были впечатлены приверженностью Honda к Формула 1, быстрыми шагами, которые они сделали в последнее время с нашей сестринской командой Scuderia Toro Rosso, и с точки зрения их амбиций, которые соответствуют нашим», — добавил он.
Президент Honda Такахиро Хачиго сказал: «Установив хорошие отношения с Scuderia Toro Rosso, мы решили продлить участие в Формуле-1 другой команде семейства Red Bull, Aston Martin Red Bull Racing, начиная с сезона 2019 года. Наличие двух команд означает, что мы можем получить в два раза больше данных, чем раньше. Мы считаем, что работа с Toro Rosso и Red Bull Racing позволит нам приблизиться к нашей цели — выиграть гонки и чемпионаты, создав два сильных партнерства».
Auto.Today: последние новости
Компания Chevrolet креативно анонсирует новый внедорожник Blazer Гибридный Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance Volkswagen предложил специальную версию Tiguan Limited
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на финише: мажоры догнали смерть на Кутузовском252
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян54
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: четверо погибших260
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе30
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение