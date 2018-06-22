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Мотоцикл Ducati покрасили в серый цвет вместо красного
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Мотоцикл Ducati покрасили в серый цвет вместо красного 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
В итальянской Ducati лишили свой мотоцикл класса «суперспорт» традиционного для марки красного цвета.
На самом деле производитель просто добавил новый цвет в возможную гамму — но новость об этом на официальном сайте обозвал громко: «SuperSport говорит „Прощай“ традиционному красному!»
Новый, призванный словно добавить солидности цвет, — это серый, носит название Titanium Grey. Он идет с матовыми дополнениями везде, за исключением рамы и колесных дисков, которые не стали серыми, а остались красными.
Комбинация красного и серого также распространяется и на покрытие заднего сиденья, и на пластиковые вставки, декорирующие боковые панели.
Смена цвета для модели 2019 модельного года, не приведет к смене цены. Ducati по-прежнему будет продавать SuperSport по цене, например, в 13 000 долларов на американском рынке (за обычную версию) и в 15 000 долларов за SuperSport S.
Как отметили в Ducati, только S-версия продолжит продаваться еще и в красном цвете, а также в белом Star White Silk.
Мотоциклы нового, серого цвета появятся у дилеров итальянской марки уже в июле.
Ducati SuperSport был впервые представлен в 1972 году, производство продолжалось непрерывно до 2007 года. Нынешняя модель, представляющая собой возрожденную в новейшее время легендарную машину, была впервые показана на салоне Intermot в Германии в 2016 году.
В текущей конфигурации мотоцикл построен на базе двухцилиндрового мотора Testastretta объемом 937 кубиков, он выдает 110 л.с. при 9 000 об. /мин. Мотоцикл снабжен такими обязательными для современных мотоциклов функциями как ABS и трэкшн-контроль.
Вариант S отличается от обычной версии наличием квик-шифтера, переключающего как вверх, так и вниз, 48-мм вилкой Ohlins и еще рядом технических решений.
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