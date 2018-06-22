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Стало известно, когда появятся «Мерседесы» российской сборки
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Стало известно, когда появятся «Мерседесы» российской сборки 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Подмосковье продолжаются работы по возведению нового завода немецкой марки Mercedes-Benz, где будут выпускаться несколько моделей для нашего рынка. Первые «Мерседесы» сойдут с российского конвейера уже очень скоро.
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