Озвучены первые результаты продаж Geely Atlas в РФ

Со времени старта продаж, кроссовер Geely Atlas приобрели 406 россиян. Причем мартовские продажи составили 74 единицы, апрельские — 149 единиц, а майские — 183 единицы.

По мнению автоэкспертов, низкий процент продаж не обусловлен малым производственным потенциалом белорусского автозавода «Белджи», что в Жодино. Актуальный ежемесячный показатель указанного производства составляет не менее 1000 единиц.

В целом производственные мощности обсуждаемого автопредприятия способны обеспечить выпуск 60000 автомобилей в год.

Поэтому очевидно, что продажи и объем производства в данном случае не связаны. Впрочем, Geely Atlas продается не только на российском автомобильном рынке.

На местном авторынке автопроизводителя было реализовано 558 автомобилей указанной модели. Показатели пока что невысокие. О рентабельности с таким уровнем продаж пока что говорить рано.

Однако в случае расширения рынка сбыта ситуация может в корне измениться.