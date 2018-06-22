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Озвучены первые результаты продаж Geely Atlas в РФ
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Озвучены первые результаты продаж Geely Atlas в РФ 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Со времени старта продаж, кроссовер Geely Atlas приобрели 406 россиян. Причем мартовские продажи составили 74 единицы, апрельские — 149 единиц, а майские — 183 единицы.
По мнению автоэкспертов, низкий процент продаж не обусловлен малым производственным потенциалом белорусского автозавода «Белджи», что в Жодино. Актуальный ежемесячный показатель указанного производства составляет не менее 1000 единиц.
В целом производственные мощности обсуждаемого автопредприятия способны обеспечить выпуск 60000 автомобилей в год.
Поэтому очевидно, что продажи и объем производства в данном случае не связаны. Впрочем, Geely Atlas продается не только на российском автомобильном рынке.
На местном авторынке автопроизводителя было реализовано 558 автомобилей указанной модели. Показатели пока что невысокие. О рентабельности с таким уровнем продаж пока что говорить рано.
Однако в случае расширения рынка сбыта ситуация может в корне измениться.
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