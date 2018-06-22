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Новая Skoda Octavia: первые изображения
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Новая Skoda Octavia: первые изображения 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
На этой неделе фотошпионами был замечен мул следующего поколения чешского бестселлера, что даёт нам повод пофантазировать на тему внешности будущей новинки.
Октавия нынешней генерации выпускается с 2013 года, а в прошлом году модель заметно обновилась за счёт полностью иной передней части с раздельной оптикой. Пока шпионские фотографии не приоткрывают никаких подробностей внешнего вида будущего поколения, однако можно предположить, что будут использованы стилистические приёмы, опробованные на концептах бренда. Так, Октавия может получить фары сложной формы, стыкующиеся с решёткой радиатора.
Скорее всего, профиль останется узнаваемым, а вот задняя часть должна стать совершенно новой. Здесь могут появиться оригинальные фонари, схожие по очертаниям с передней оптикой, и сложная по форме крышка багажника.
По имеющейся информации, премьера новой Октавии может состояться в 2020 году.
Сегодня в России самая доступная Skoda Octavia нынешнего поколения оценивается в 999 000 рублей (1.6 MPI MT, 110 л.с.). 180-сильную версию с DSG можно приобрести за 1 337 000 руб. Есть также спортивная 230-сильная модификация RS — цены на неё стартуют с отметки в 2 396 000 руб.
Ранее мы писали о вероятности выхода компактного кроссовера Karoq на российский рынок.
По материалам: www.kolesa.ru
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