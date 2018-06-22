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В Сети появился рендер BMW 3 Series, представляющий собой спортивный седан
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В Сети появился рендер BMW 3 Series, представляющий собой спортивный седан 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы автомобильного портала Motor1.com уже не первый год следят за разработкой очередного поколения BMW 3-Series и последние снимки, сделанные около месяца назад, демонстрируют небольшие изменения, скрытые под слоем камуфляжа.
Неискушенному зрителю вряд ли станет заметно, что рендеринг стал спекулятивной интерпретацией 3-Series третьей генерации. То есть производитель не собирается далеко уходить от актуальной версии модели.
Ожидается, что в итоге BMW 3-Series получит более изящные фары и увеличенную корпоративную решетку, что придаст седану спортивный облик, немого напоминающий модель 8-1 серии.
Хотя стиль будет более похожим, это не означает, что он будет примерно таким же автомобилем, как уходящий F30. Переход на платформу CLAR, используемой ее более крупными братьями, позволит значительно снизить вес, даже если ожидается, что размер расширит место в салоне, увеличив грузоподъемность.
Ожидается, что самая горячая версия для запуска — это M340i xDrive с мощностью 380 лошадиных сил. Разумеется, в настоящее время разрабатывается новый M3, и, как сообщается, он будет оснащен новым «S58» двигателем, который будет дебютировать в X3 M, где он будет генерировать 475 лошадиных сил.
Если BMW решит довести седан 3 серии до Парижского автосалона в октябре, это может означать, официальные новости о нем поступят уже в сентябре.
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