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Hyundai готова вложить в РФ в рамках СПИК порядка 27 млрд руб, подала заявку 5 июня
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Hyundai готова вложить в РФ в рамках СПИК порядка 27 млрд руб, подала заявку 5 июня 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Южнокорейский автоконцерн Hyundai 5 июня подал в Минпромторг РФ заявку на заключение специального инвестконтракта, концерн готов вложить по нему порядка 27 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Георгий Каламанов на российско-корейском бизнес-форуме «Путь к совместному процветанию в Евразии и эпоха мира на Корейском полуострове».
В рамках СПИКа Hyundai Motor планирует построить в Санкт-Петербурге в ближайшие три года завод двигателей производственной мощностью 150 тысяч единиц в год, на предприятии будут выпускаться двигатели Gamma рабочим объемом 1,6 литра. Они устанавливаются на самые популярные модели Hyundai и Kia в России — Solaris, Creta и Rio, а также на ряд других моделей компаний.
"Пока предварительно порядка 27 миллиардов рублей", — сказал Каламанов в ответ на вопрос об объеме инвестиций корейской стороны в проект. Пятого июня подали (представители Hyundai — ред.) заявку, мы ее внимательным образом рассматриваем. Проведем всю процедуру, всячески будем содействовать", — сказал Каламанов.
Завод будет построен в 2021 году в рамках предполагаемого к подписанию с правительством специнвестконтракта, говорил в марте директор по внешним связям Hyundai Виктор Васильев. По его словам, инвестиции в завод будут ориентировочно выше, чем у ближайших конкурентов — Volkswagen и Ford, которые ввели свои заводы двигателей в 2015 году, вложив 250 и 270 миллионов долларов соответственно.
Переговоры Hyundai по заключению СПИКа с правительством продвигались сложно, сетовал управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев. У компании в этом году истекает соглашение о промсборке и с прошлого года идут переговоры в отношении нового режима взаимодействия с государством.
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