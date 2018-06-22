Hyundai готова вложить в РФ в рамках СПИК порядка 27 млрд руб, подала заявку 5 июня

В рамках СПИКа Hyundai Motor планирует построить в Санкт-Петербурге в ближайшие три года завод двигателей производственной мощностью 150 тысяч единиц в год, на предприятии будут выпускаться двигатели Gamma рабочим объемом 1,6 литра. Они устанавливаются на самые популярные модели Hyundai и Kia в России — Solaris, Creta и Rio, а также на ряд других моделей компаний.

"Пока предварительно порядка 27 миллиардов рублей", — сказал Каламанов в ответ на вопрос об объеме инвестиций корейской стороны в проект. Пятого июня подали (представители Hyundai — ред.) заявку, мы ее внимательным образом рассматриваем. Проведем всю процедуру, всячески будем содействовать", — сказал Каламанов.

Завод будет построен в 2021 году в рамках предполагаемого к подписанию с правительством специнвестконтракта, говорил в марте директор по внешним связям Hyundai Виктор Васильев . По его словам, инвестиции в завод будут ориентировочно выше, чем у ближайших конкурентов — Volkswagen Ford , которые ввели свои заводы двигателей в 2015 году, вложив 250 и 270 миллионов долларов соответственно.