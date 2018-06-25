Стало известно, когда в России появится новый завод Hyundai 

Появились подробности о новом заводе брендов: выяснилось, что в строительство предприятия Hyundai намерена вложить 27 млрд руб., или 400 млн долларов. Согласно планам, новый завод начнет работу в 2021 году. Там будут собирать 1,6-литровые 123-сильные бензиновые двигатели семейства Gamma, которые устанавливаются на Hyundai Solaris, Hyundai Creta, а также на Kia Rio. Все эти модели, напомним, выпускаются на предприятии в Санкт-Петербурге. Пока же они комплектуются моторами Gamma, которые импортируют из Китая.
На российско-корейском бизнес-форуме заместитель главы Минпромторга Георгий Каламанов заявил журналистам, что министерство «внимательно изучает заявку Hyundai». «Проведем всю процедуру, всячески будем содействовать», — цитирует его РБК.