Ещё
Kangoo Z. E. добрался до России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kangoo Z. E. добрался до России 

Daily-Motor 59 минут назад
Фото: Daily-Motor
Kangoo Z. E. добрался до России
Сегодня официальные дилеры компании Renault сообщили о старте продаж новой модели фургона Kangoo Z. E.
Отметим, что обновлённый автомобиль этой модели впервые был показан на европейском рынке ещё два года назад, однако до нашей страны он добрался только сейчас. Его главной изюминкой стала улучшенная батарея, которая теперь имеет ёмкость в 33 кВт*ч. Запас хода при таком аккумуляторе должен составить двести семьдесят километров, тогда как первая версия могла проехать только сто семьдесят километров. Работать система будет на электродвигателе с отдачей в шестьдесят лошадиных сил. На зарядку уходит в среднем около шести часов.
Фургон в России будет представлен в двухместной и пятиместной модификациях. В базовую комплектацию входит встроенный кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, обгорев внешних зеркал заднего вида, а также несколько полезных ассистентов для водителя. За отдельную плату можно оснастить автомобиль круиз-контролем, дополнительными подушками безопасности, а также современной мультимедийной системой и камерой заднего вида. Ценник на фургон стартует от двух миллионов шестьсот восьмидесяти девяти тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Chevrolet необычно анонсировала новый кроссовер Blazer За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний Стартовал приём заказов на Infiniti QX50
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники устроят в Москве коллапс7
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян33
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе22
Ад на Кутузовском: четверо погибших253
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение