Kangoo Z. E. добрался до России

Kangoo Z. E. добрался до России

Сегодня официальные дилеры компании Renault сообщили о старте продаж новой модели фургона Kangoo Z. E.

Отметим, что обновлённый автомобиль этой модели впервые был показан на европейском рынке ещё два года назад, однако до нашей страны он добрался только сейчас. Его главной изюминкой стала улучшенная батарея, которая теперь имеет ёмкость в 33 кВт*ч. Запас хода при таком аккумуляторе должен составить двести семьдесят километров, тогда как первая версия могла проехать только сто семьдесят километров. Работать система будет на электродвигателе с отдачей в шестьдесят лошадиных сил. На зарядку уходит в среднем около шести часов.

Фургон в России будет представлен в двухместной и пятиместной модификациях. В базовую комплектацию входит встроенный кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, обгорев внешних зеркал заднего вида, а также несколько полезных ассистентов для водителя. За отдельную плату можно оснастить автомобиль круиз-контролем, дополнительными подушками безопасности, а также современной мультимедийной системой и камерой заднего вида. Ценник на фургон стартует от двух миллионов шестьсот восьмидесяти девяти тысяч рублей.