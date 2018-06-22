Обновлённый Kangoo Z. E. добрался до РФ, несмотря на почти нулевые продажи предшественника

Российские дилеры Renault открыли прием заказов на электрический фургон с увеличенным запасом хода. Посвежевший Kangoo Z. E. дебютировал в Европе в конце 2016-го года, теперь же модель добралась и до нашего рынка. Вместо прежней батареи ёмкостью 22 кВт*ч фургон получил новую, уже на 33 кВт*ч. Заявленный запас хода — 270 км против 170 км со старым аккумулятором (по циклу NEDC). Правда, реальный пробег обновленной модели скромнее: 200 км в теплое время года и 120 км — зимой (у дореформенного Kangoo Z. E. — 125 и 80 км соответственно). Модель оснащается прежним 60-сильным электромотором. На зарядку от станции мощностью 7 кВт уйдет 6 часов, от обычной бытовой розетки — 17 часов.

Kangoo Z. E. 33 все так же представлен в России в грузовой двухместной версии, удлиненном варианте Maxi (колесная база увеличена на 384 мм до 3 081 мм) и пятиместной грузопассажирской модификации (колесная база — те же 3 081 мм). Во всех версиях имеются: кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, дизельный отопитель салона, подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме. За доплату доступны круиз-контроль, «эйрбэг» пассажира, боковые подушки, мультимедиа-система и камера заднего вида. Цена «короткого» фургона с новой батареей — от 2 619 000 рублей, версия Maxi обойдется минимум в 2 689 000 рублей, грузопассажирский Kangoo Z. E. 33 стоит от 2 769 000 рублей.

Напомним, компания Renault начала продавать электромобили в России в 2015 году (кроме Kangoo у нас еще представлен ситикар Twizy), однако тогда такие машины были доступны только корпоративным клиентам. Продажи электрокаров частным лицам стартовали в 2016-м. Кстати, два года назад Kangoo Z. E. стоил на 330 000 — 350 000 рублей дешевле, чем сегодня. Спрос на «зеленые» Renault в России отсутствует. Так, по данным портала «Карельские Вести», в 2017-м частным покупателям передано всего 2 электрических Kangoo Z. E., по итогам января-мая текущего года — лишь один электрофургон.

По материалам: www.kolesa.ru