Глава Volvo выступил против президента США

Исполнительный директор Volvo Хаккан Самуэльссон выразил свое недовольство в сторону тарифов на импорт автомобилей, которые наложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Выступая на открытии завода Volvo в Южной Каролине, Самуэльссон сказал, что такая компания, как Volvo, должна отстаивать свободную торговлю. По его словам, 25-процентный тариф на импорт автомобилей в США только повредит экономике страны. «Если мы вернемся к XIX веку, когда все хотели защитить свой собственный рынок… Это было бы действительно плохо — не только для Volvo», — сказал он. «Автомобили были бы дороже. Мы, вероятно, будем продавать меньше автомобилей — и это приведет к меньшему росту экономики… Неразумно будет идти в подобном направлении». Убеждения Самуэльссона соответствуют мнению практически всех экономистов, считающих, что протекционизм сильно вредит экономике и не позволяет ей процветать.

Предприятие Volvo в Южной Каролине станет единственным заводом, выпускающим седан S60 и XC90 следующего поколения. Половина выпущенных S60 будет предназначаться для Соединенных Штатов, остальные — экспортируют. «Этот завод является хорошим примером свободной торговли. Мы хотим строить автомобили для Америки, но мы также хотим строить автомобили для экспорта. Я думаю, что мы демонстрируем здесь, как мы можем процветать от свободной торговли».