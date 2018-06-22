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Суперкары Lamborghini сохранят «атмосферники» и станут гибридами
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Суперкары Lamborghini сохранят «атмосферники» и станут гибридами 

Motor.ru 30 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Lamborghini продолжит использовать атмосферные двигатели V10 и V12 в будущих моделях класса суперспорт. В частности речь идет о купе Huracan и Aventador следующего поколения. У таких машин не будет версий с турбированными моторами или агрегатами с меньшим количеством цилиндров. Об этом со ссылкой на технического директора марки Мауризио Реггиани сообщает Autocar.
«У каждого автомобиля есть своя миссия — говорит Реггиани — Исходя из которой мы выиграем нужный двигатель. Для Urus предпочтительнее турбированный мотор, но для суперкаров мы по-прежнему будет использовать атмосферные агрегаты». При этом, в угоду новым экологическим требованиям, они станут основой для гибридных силовых установок.
Первым гибридным суперкаром Lamborghini, по словам Реггиани, станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.
[Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus] (https://motor.ru/lab/urusdetails.htm)
Компенсировать увеличение массы после установки электромотора и блока батарей в Lamborghinin намерены за счет использования нового типа композитных материалов. Уже сейчас инженеры компании совместно с Массачусетским технологическим институтом разрабатывают углепластиковый кузов, который может накапливать электроэнергию и выступать в роли сверхпроводника.
Демонстрационным стендом таких технологий стал концептуальный «суперкар будущего» Lamborghini Terzo Millennio, представленный в ноябре прошлого года. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой, питающейся от суперкондесаторов, встроенных в структуру кузова.
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