Для болельщиков действуют специальные условия трейд-ин на модели KIA

Официальный партнер FIFA и спонсор Чемпионата мира по футболу в России KIA Motors Rus поздравляет всех российских болельщиков и сборную Россию с выходом национальной команды в 1/8 финала ЧМ по футболу. В честь этого события компания объявляет специальные условия приобретения автомобилей KIA в трейд-ин.

Все поклонники футбола, получившие паспорт болельщика, могут воспользоваться программой обмена автомобилей с пробегом на новые на привлекательных условиях. Специальное предложение действует до 15 июля 2018 года.

При приобретении моделей Cerato и Soul выгода клиентов увеличена и составит до 20 000 рублей по сравнению с базовыми условиями, для модели Sorento Prime — до 30 000 рублей, Sorento, Mohave и Stinger— до 50 000 рублей.