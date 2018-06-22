Toyota Supra и BMW Z4 предоставят новый уровень вождения

Японский производитель отмечает, что предстоящий Supra и новый BMW Z4 покажут своим владельцам что такое истинное наслаждение от управления транспортным средством.

В последние месяцы Toyota и BMW ясно дали понять, что их модели Supra и Z4 станут совсем непохожими на 86 и Subaru BRZ. Вместо этого автомобили, предназначенные для отдельных рынков, будут придерживаться собственной, отличительной философии.

Во время недавнего интервью главный инженер проекта Supra Тетсуя Тада (Tetsuya Tada) подтвердил, что опыт вождения, предлагаемый этой парой, тоже будет уникальным. «Каждая компания определяла то, что мы хотели, и отталкивалась от этого. Например, обе машины имеют совершенно различную подвеску и настройку программного обеспечения». Также Тада сказал, что новый Supra — настоящий спортивный автомобиль, при реализации которого «практичность и комфорт почти не учитывается».

Корпорации пока не выпустили подробностей, касающихся силовых установок Supra и Z4, но достоверные источники говорят о 3,0-литровом шестицилиндровом двигателе, обеспечивающем 335 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента (для Supra), и 3,0-литровом шестицилиндровом агрегате с отдачей в 380 лошадиных сил (для Z4).