ИЖ «Пульсар» для московской полиции 

Электромотоцикл ИЖ «Пульсар» изготовлен по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Развивает максимальную скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 км. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока. Его мощность — 15 кВт, при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. Использование ИЖ «Пульсар» в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе. В соответствии с Правилами Европейской экономической комиссии ООН № 41, уровень шума проходит ниже максимальных требований и составляет менее 75 дБ. Простота управления обеспечивается отсутствием коробки передач и сцепления. Электромотоцикл не наносит вреда природным ресурсам благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу. Конструкция мотоцикла предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования конкретных городских служб.