Гонщик с параличом умело управляет своим суперкаром Ford GT

Датский гонщик Джейсон Уотт — сильный духом человек, не позволяющий невзгодам разрушать его жизнь. Известная личность с параличом нижних конечностей продолжает наслаждаться ездой на роскошном Ford GT

Уотт остался с неизлечимой травмой после аварии на мотоцикле в 1999 году, но вместо того, чтобы навсегда завершить свою карьеру, гонщик вскоре вернулся на трассу и выиграл Чемпионат Дании по автогонкам в 20002 году с помощью ручного управления, заменившего традиционные педали. Теперь же чемпион стал одним из первых владельцев Ford GT. Автомобиль был окутан в зелёный оттенок, а также получил пользовательские колеса и специальные крепления на крыше, позволяющие перевозить коляску. Оснащение Ford GT осталось нетронутым. Используется двухцилиндровый 3,5-литровый EcoBoost V6, обеспечивающий 647 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Фактически это гоночный автомобиль Ле-Мана, адаптированный для повседневного использования, который позволяет Уотту постоянно наслаждаться поездками.