Volkswagen предложил специальную версию Tiguan Limited 

Несмотря на то, что у немецкого производителя имеется совершенно новый Tiguan, Volkswagen решил предложить предыдущее поколение с немного измененным именем и оснащением.
Автомобиль переименован в Volkswagen Tiguan Limited. Покупатели получают мультимедийную систему, реверсивную камеру, галогенные фары, стальные колесные диски и тканевую обивку. Наличие полноприводной системы 4Motion означает переход на следующий уровень отделки. Обе версии используют 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (200 лошадиных сил), соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. По словам представителя Volkswagen Марка Гиллиса производство автомобиля будет прекращено в конце года. Скорее всего это связано с небольшим количеством продаж. С мая 2017 года по май 2018 года компания реализовала всего 7 732 единицы Tiguan Limited, в то время за этот же период было продано 38 314 экземпляров нового поколения. В прошлом месяце к новым клиентам отправилось 1 355 Tiguan Limited и 8 579 последнего поколения Tiguan.