Новый BMW 8-Series Coupe представлен в официальном ролике 

BMW 8-Series Coupe — автомобиль, премьера которого является одной из самых долгожданных в 2018 году. Он должен заменить 6-Series Coupe в ассортименте баварской марки и составить серьезную конкуренцию Mercedes-Benz S-Class Coupe.
Купе получает совершенно новый дизайн, более комфортный салон и новые возможности. BMW говорит о «высшей ловкости, точности и удобстве, ожидаемых от роскошного спортивного купе высшего класса» и подчеркивает, что модель может заполнить пробел между Mercedes-Benz S-Class Coupe и Porsche 911. Отмечается, модификация M850i предлагает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. На данный момент BMW занимается рекламной кампанией недавно выпущенного 8-Series Coupe, представляя транспортное средство в официальном видео. Клип, опубликованный на видеохостинге YouTube, демонстрирует современные технологии и изысканный стиль автомобиля.