Компания ZF показала гибридный Renault Duster

Немецкая компания ZF презентовала гибридную трансмиссию eAMT. Она предназначена для бюджетных переднеприводных автомобилей и состоит из обычной роботизированной коробки передач с одним сцеплением и электромотора на задней оси. Опытную трансмиссию установили на кроссовер Renault Duster

Роботизированная коробка с одним сцеплением — по сути, обычная «механика», в которой вилки переключения передач и сцепление приводятся автоматикой. Автопроизводители любят такие коробки за крайнюю простоту и низкую стоимость. Но недостатки велики: это задержки и рывки при переключениях, вызванные разрывом потока мощности. Плюс низкая надежность сцепления.

По словам специалистов ZF, их разработка свела на нет недостатки роботизированной коробки. Работа электромотора на задней оси согласована с приводом сцепления. Электромотор вступает в действие каждый раз при размыкании сцепления. Таким образом, удалось избавиться от рывков при переключениях передач.

Электропривод задних колес срабатывает и в других ситуациях: при резком разгоне, когда требуется дополнительный импульс, либо при пробуксовке передних колес на скользком покрытии.

Демонстрационная машина выполнена в виде подключаемого гибрида. На ней реализованы все режимы, типичные для гибридов: это движение на электротяге с выключенным мотором, движение накатом, автоматическое выключение мотора и рекуперация энергии при торможении.