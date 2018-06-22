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Компания ZF показала гибридный Renault Duster
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Компания ZF показала гибридный Renault Duster 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкая компания ZF презентовала гибридную трансмиссию eAMT. Она предназначена для бюджетных переднеприводных автомобилей и состоит из обычной роботизированной коробки передач с одним сцеплением и электромотора на задней оси. Опытную трансмиссию установили на кроссовер Renault Duster.
Роботизированная коробка с одним сцеплением — по сути, обычная «механика», в которой вилки переключения передач и сцепление приводятся автоматикой. Автопроизводители любят такие коробки за крайнюю простоту и низкую стоимость. Но недостатки велики: это задержки и рывки при переключениях, вызванные разрывом потока мощности. Плюс низкая надежность сцепления.
По словам специалистов ZF, их разработка свела на нет недостатки роботизированной коробки. Работа электромотора на задней оси согласована с приводом сцепления. Электромотор вступает в действие каждый раз при размыкании сцепления. Таким образом, удалось избавиться от рывков при переключениях передач.
Электропривод задних колес срабатывает и в других ситуациях: при резком разгоне, когда требуется дополнительный импульс, либо при пробуксовке передних колес на скользком покрытии.
Демонстрационная машина выполнена в виде подключаемого гибрида. На ней реализованы все режимы, типичные для гибридов: это движение на электротяге с выключенным мотором, движение накатом, автоматическое выключение мотора и рекуперация энергии при торможении.
Пока неизвестно, когда гибридная трансмиссия eAMT попадет на серийные автомобили. Целевая аудитория этой разработки — ультрабюджетные автомобили вроде Лады Гранты или Renault Kwid. Вероятно, в первую очередь немцы целят на индийский рынок: именно там выпускается праворульный Renault Duster, и он оснащается как раз роботизированной коробкой передач.
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